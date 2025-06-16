إلهام شاهين من البصرة: هكذا كانت تجربتي في بغداد (فيديو)

ونشرت الفنانة فيديو من قبل عودتها إلى القاهرة، فيما بينت أنها حضرت العديد من الندوات الثقافية في ، والتقت بالعديد من السيدات العراقيات.وكشفت وسائل اعلام مصرية، في وقت سابق ان الفنانة المصرية والإعلامية "علقتا" في العراق بعد اغلاق المجال الجوي وحركة الطيران، فيما طمأن نقيب الفنانين المصريين على وضع وسرحان مؤكدا انهما موجودتان في احدى فنادق .