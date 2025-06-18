حريق يطال "سوبر ماركت" في الموصل

أفاد مصدر أمني، مساء الأربعاء، باندلاع حريق في " ماركت" بمدينة بمحافظة .

وقال المصدر في حديث لـ ، "احتراق ماركت في منطقة الاربچية ايسر بسبب التماس كهربائي".

يشار الى أن ومحافظات عراقية عدة تشهد بين مدة وأخرى، حرائق غالبيتها تندلع في دور سكنية ومحال تجارية ومؤسسات حكومية فضلاً عن مناطق زراعية.