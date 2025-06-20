مسيرات بالضاحية.. حزب الله يقف مع إيران

وتأتي المسيرة التضامنية في الضاحية الجنوبية بالتزامن مع مسيرات في العاصمة العراقية ، والإيرانية وعدد من المدن الأخرى.وكان الأمين العام لحزب الله ، أصدر مساء أمس الخميس، بيانا أكد فيه أن الحزب "ليس على الحياد بين حقوق المشروعة واستقلالها، وبين باطل وعدوانها ومعها الغدة السرطانية والمستكبرون".