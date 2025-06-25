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ترامب لمراسلة سي إن إن: "أخبار كاذبة"
ترندات
ترامب لمراسلة سي إن إن: أخبار كاذبة.. يجب ان تقولي كم ان جنودنا عظماء
2025-06-25 | 14:09
2025-06-25T14:09:05+00:00
Alsumaria Tv
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ترامب لمراسلة سي إن إن: "أخبار كاذبة"
1,210 شوهد
ترامب لمراسلة سي إن إن: أخبار كاذبة.. يجب ان تقولي كم ان جنودنا عظماء
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