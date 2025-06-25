حرب في منطقة الوادية بميسان.. "فيديو"

وقال المصدر لـ ، ان "نزاعا عشائريا اندلع في ناحية العدل بمنطقة الوادية جنوب ".واضاف ان "قوة من الجيش توجهت الى منطقة النزاع"، مشيرا الى انه "لم تعرف حتى الان حجم الخسائر والاصابات اثر هذا النزاع".