كاظم الساهر لمعجبة: شنو هالدلال

ووفق المقطع فان المعجبة اهدت للقصير خلال حفلته التي أقامها مساء امس في علم المغرب ودريس المنتخب اضافة الى كرة قدم.وقال للجمهور "شنو هالدلال.. الله يحفظ الجميع ويجعل ايامكم جميلة ويحفظ المغرب والملك".