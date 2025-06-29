بالفيديو.. كارثة وشيكة كادت تحصل بطائرة مدنية

– دولي

تناقل ناشطون على التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لكارثة وشيكة كادت تحصل بطائرة مدنية في إندونيسيا.

ووفقا للفيديو فأن وشيكة كادت ان تحصل لطائرة هبطت في مطار "سوكارنو هاتا" الدولي بمدينة تانغيرانغ في إندونيسيا، نتيجة الاحوال الجوية السيئة".