وفاة نجم ليفربول بحادث سير

ووفقا لصحيفة "ماركا" ، فقد لقي صاحب الـ28 عاما مصرعه إثر حادث مروع بالقرب من منطقة بالأراضي الإسبانية.وأفادت بأن الوفاة جاءت بعد انحراف السيارة التي كان يستقلها مع شقيقه ، عن الطريق، مما أدى إلى اندلاع حريق هائل.ووفقا لشهود عيان، فإن النيران اشتعلت في السيارة، وامتدت أيضا إلى النباتات المجاورة.وفارق جوتا الحياة بعد أسبوعين فقط من زواجه.وكان اللاعب قد انضم إلى عام 2020، قادما من وولفرهامبتون مقابل 41 مليون جنيه إسترليني، ليتوج معه بـ3 ألقاب، أبرزها البريميرليج في الموسم المنصرم.كما نال جوتا لقب الأوروبية مع منتخب في يونيو/حزيران الماضي، حيث كان أحد العناصر التي ساهمت في الوصول لمنصات التتويج.