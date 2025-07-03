فيديو أولي لحادث مهاجم ليفربول ديوغو جوتا

توفي اللاعب ، مهاجم المنافس في لكرة القدم، في حادث سيارة بالقرب من في شمال غربي إسبانيا، الخميس، حسبما نقلت محطة تلفزيونية إسبانية رسمية عن رجال إطفاء محليين.وقالت الشرطة ، إن "كل شيء يشير إلى صحة هذه الأنباء، على الرغم من عدم تأكيد الأسماء بشكل رسمي حتى الآن".وذكرت الإقليمية في ، حيث تقع مدينة زامورا، على موقعها الإلكتروني، أن سيارة تحطمت بعد الليل بقليل واشتعلت فيها النيران، مما أسفر عن العثور على رجلين يبلغان من العمر 28 و26 عاماً ميتين.وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن الحادث وقع في A-52 قرب بلدية بالاسيوس، عندما انحرفت سيارة جوتا، الذي كان برفقة شقيقه ، ما أدى إلى الحادث واشتعال السيارة.