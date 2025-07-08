بعد الصفعة.. ماكرون يتعرض للأحراج مجدداً بسبب السيدة الأولى (فيديو)

أثارت سيدة الأولى الجدل مجددا برفضها قبول يد زوجها الرئيس أثناء نزولهما من الطائرة الرئاسية لدى وصولهما إلى في زيارة رسمية.



وأظهرت المشاهد التي بثها تلفزيون "فرانس 24" الرئيس الفرنسي يخرج أولًا من الطائرة، ثم يمد يده لمساعدة زوجته إلا أنها تجاهلته تمامًا ما دفع لسحب يده بسرعة والالتفات لتحية الأمير وزوجته الذين كانا في استقبالهما.

وتناقل النشطاء الحادثة بتعليق تحت عنوان بريجيت تحرج الرئيس الفرنسي مجددا.

وهذه ليست المرة الأولى التي تلفت فيها تصرفات بريجيت الأنظار، ففي مايو الماضي، أثناء زيارة الزوجين إلى ، التقطت الكاميرات لحظة " " غريبة وجهتها السيدة الأولى لوجه الرئيس ماكرون أثناء نزولهما من الطائرة. حينها، حاول القصر الرئاسي الفرنسي التعتيم على الحادثة، واصفًا إياها بـ"المزحة العائلية"، بينما رجح مراقبون أن تكون مشادة كلامية تحولت لموقف محرج.