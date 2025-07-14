ترامب: بيليه أفضل لاعب بالتاريخ

حديث ترام عن اللاعب الراحل

‏ : افضل لاعب بالتاريخ، ولقد شاهدته يلعب عندما كنت صغيرًا، ولعب في نفس هذا الملعب، وكان الملعب مكتظًا، وكان بيليه ورائعًاً