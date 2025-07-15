بالفيديو.. التفجير بحقل سرسنك العراقي

وذكرت رويتر في خبر تابعته ، ان "انفجارا وقع في حقل سرسنك النفطي في ".وأضاف ان "ذلك أدى الى توقف الإنتاج"، مشيرا الى انه "لا توجد اية عن تسجيل إصابات".