بالفيديو.. هلع في شوارع دمشق لحظة القصف

– دولي

تناقلت وسائل إعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لحالة الهلع التي حصلت في شوارع دمشق لحظة القصف الإسرائيلي على مبنى هيئة الأركان.

وخلال تواجد مراسل قناة روداو الكردية حصل القصف على المبنى مخلفا عددا من الإصابات والحاق اضرار كبيرة في مبنى هيئة الأركان وعدد من المباني المجاورة.