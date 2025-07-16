بعد قصف دمشق.. غارات إسرائيلية تستهدف مدينة درعا

وقالت وكالة السورية الرسمية، "غارات إسرائيلية تستهدف مدينة درعا"، مبينة ان الغارات استهدفت مقر اللواء 132.وفي وقت سابق من اليوم، نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارات جوية استهدفت قصر الرئاسة ومبنى هيئة الأركان السورية في ساحة الأمويين في العاصمة السورية دمشق.