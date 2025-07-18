تظاهرة في البصرة احتجاجاً على أزمة المياه (فيديو)

وقال المصدر لـ ، إن "العشرات من سكان ناحية في خرجوا، مساء اليوم، في تظاهرة احتجاجاً على أزمة نقص وتلوث المياه الواصلة لمنازلهم".وأضاف، أن "المتظاهرين رددوا شعارات منددة بعدم حل هذه المشكلة المستمرة منذ أيام وطالبوا بإيجاد حلول عاجلة".ووثق مقطع مصور ورد لـ نيوز، جانباً من التظاهرة.