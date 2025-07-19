قصة مسن من مأساة فاجعة الكوت

لو اموت اشرفلي.. احد ذوي ضحايا حريق يروي بحرقة قلب: خمس قبور حفرتهن بيدي كل قبر حطيت بي جزء من روحيقصة مسن من مأساة فاجعة الكوت- ماتولي 5 أفراد من عائلتي- لو ميت وراهم أشرفلي- كل حفرة من قبورهم خذت جزء مني- ما خلونه نفوت للبناية وننقذ أهلنا- الفساد هو سبب الكارثة