بالفيديو.. عضو بمجلس بغداد يكشف عن شبكة ابتزاز

وقال الفياض ان "هناك شبكات تجسس وابتزاز يتعرض لها بعض اعضاء مجلس المحافظة من خلال ابتزاز اسرهم".وشدد على ضرورة "ان يتخذ الاجراءات القانونية تجاه ذلك".