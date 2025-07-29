اثنان منهم ايرانيين.. الجبايش تشيع 3 زائرين قضوا غرقاً (فيديو)

وقال المصدر لـ ، إن "3 زائرين قضوا غرقاً اثناء السباحة في مياه منطقة "ابو جويلانه" جنوبي ".واشار المصدر الى ان "اثنين من الضحايا يحملان الجنسية الإيرانية وكانا في طريقهما إلى العراق ضمن قوافل الزائرين القادمين سيرًا على الأقدام، بينما تعود الضحية الثالثة لشاب يبلغ من العمر 16 عامًا من ".ولفت الى ان "اصحاب المواكب قاموا بتشييع جثامين الزائرين".ادناه الفيديو: