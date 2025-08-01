محاولة اغتيال محمد رمضان.. ما حصل في الحفل الكارثي؟

نعيب فى الزمن و العيب فينا🤷👀
ليه بني ادم عاقل وعنده مخ يدفع فلوس ويروح حفله لمحمد رمضان 🙂🙂
ايه الحلو فيه مثلا 🤷
بيقدم ايه يعنى بيفيد المجتمع...؟
لحظة سقوط صاروخ العاب ناريه في حفل محمد رمضان بالساحل ووقوع إصابات
الصاروخ سقوط على رجل أمن واتوفى ربنا يرحمه pic.twitter.com/VJ0wh4ZUFh
— 🦅✪ĚŁM🅰️ŞRŸ✪🦅🥷 (@Masry12Mohamed) August 1, 2025
نعيب فى الزمن و العيب فينا🤷👀
ليه بني ادم عاقل وعنده مخ يدفع فلوس ويروح حفله لمحمد رمضان 🙂🙂
ايه الحلو فيه مثلا 🤷
بيقدم ايه يعنى بيفيد المجتمع...؟
لحظة سقوط صاروخ العاب ناريه في حفل محمد رمضان بالساحل ووقوع إصابات
الصاروخ سقوط على رجل أمن واتوفى ربنا يرحمه pic.twitter.com/VJ0wh4ZUFh