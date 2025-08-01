إيران تبدأ تشغيل خط بحري لنقل زوار الأربعين إلى البصرة

وقال لميناء خرمشهر الإيراني، علي عسكري، إن "الرحلة البحرية ستقل الزوار من محطة في خرمشهر إلى رصيف في بواسطة سفن حديثة من نوع كاتاماران، بمدة زمنية تتراوح بين ساعة ونصف إلى ساعتين".وأشار عسكري إلى، أن "سعر التذكرة يبلغ حاليًا 6 ملايین ریال، لكنه سينخفض إلى 4 ملایین ریال بعد تطبيق دعم الوقود".