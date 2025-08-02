فيديو يوثق: سقوط عجلة في نهر الحسينية وقوات الأمن تهرع لإنقاذ ثلاثة بداخلها

يُظهر الفيديو، الذي انتشر على نطاق واسع على ، وصول فرق الإنقاذ التابعة للقوات الأمنية والبدء في عملية الإنقاذ. وبفضل سرعة استجابتهم ومهارتهم، تمكنت الفرق من إخراج الأشخاص الثلاثة من العجلة وهم على قيد الحياة.لم ترد حتى الآن تفاصيل حول أسباب سقوط العجلة في النهر أو الحالة الصحية للأشخاص الذين تم إنقاذهم. إلا أن هذا الحادث يسلط الضوء على أهمية الاستجابة السريعة والفعالية العالية لقوات الأمن في حالات الطوارئ.