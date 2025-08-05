"خلافات واشتباكات".. الكشف عن سبب رفع جلسة البرلمان

وقال الزيادي لـ ، إن "تداخل بعض الصلاحيات ما بين رئيس والنائب الاول ، تسبب برفع جلسة اليوم".وبين، أن "هذا التداخل بين الرئيس ونائبه احدث فوضى بين النواب أيضا لكنه لم يصل لمرحلة الاشتباك بالأيدي"، رغم ان مصادر من داخل المجلس تحدثت عن اشتباكات بين النواب.وبحسب الزيادي، فان الخلافات كانت "على خلفية التصويت على أعضاء ".وأعلن مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، رفع جلسته بعد 25 دقيقة فقط على عقدها.وذكر بيان مقتضب للدائرة الإعلامية للمجلس، أن "مجلس النواب قرر رفع جلسته التي عقدها اليوم".وخلال جلسة اليوم، صوت مجلس النواب على اضافة فقرة على جدول أعماله، تتضمن: "التصويت على رئيس وأعضاء مجلس الخدمة الاتحادي، والتصويت على رئيس "، قبل أن يتم التصويت على هاتين الفقرتين.كما صوت مجلس النواب على اضافة فقرة (التصويت على مقترح قانون التعديل الاول لقانون رقم (۲۲) لسنة ٢٠١١) على جدول أعماله، لكنه لم يصوت على مقترح القانون بسبب رفع الجلسة.وكانت قد أظهرت وثيقة، وردت لـ نيوز، جمع 120 توقيعاً نيابياً لإدراج " " على جدول أعمال جلسة البرلمان.