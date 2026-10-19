مشهد يحبس الأنفاس.. انتشال جثة طفلة بعد سقوطها في بئر ببابل (فيديو)

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انتشلت فرق الدفاع المدني، اليوم الاثنين، جثة طفلة لم تتجاوز عامها الأول والنصف، إثر سقوطها في بئر ارتوازية بقضاء الشوملي في .

وذكرت المديرية أن جثة الطفلة نُقلت إلى دائرة الطب العدلي، وفق الإجراءات القانونية المتبعة.



ودعت المواطنين إلى توخي الحذر ومراقبة الأطفال في المناطق الزراعية، مع ضرورة وضع أغطية محكمة على فتحات الآبار، لتجنب وقوع حوادث مماثلة.