بقرار قضائي.. حيدر الجميلي رئيساً شرعياً لاتحاد الفروسية

وذكر الاتحاد العراقي للفروسية في بيان تسلمت السومرية نيوز نسخة منه ان "قرار محكمة المنازعات الرياضية أستند على شرعيتنا القانونية بموجب قانون الاتحادات الرياضية رقم ١٦ لسنة ١٩٨٦ ، والتأكيد على عدم الاعتراف بالامر الوزاري الصادر من وزارة الشباب والرياضة ذي العدد (٨٨٧١) المؤرخ في ٢٨-٤-٢٠٢٠ ، وان اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية هي الجهة الوحيدة المخولة باصدار الاوامر الادارية لتشكيل الهيئات الادارية للاتحادات الرياضية ".واضاف ان "محكمة المنازعات الرياضية أعتمدت في قرارها على مصادقة اللجنة الاولمبية العراقية على رئاسة الجميلي للاتحاد العراقي للفروسية ، بموجب كتابها ذي العدد (٢٣٨٢) المؤرخ في ١٣-١١-٢٠١٨".