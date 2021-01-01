عبدالاله: مستشار رئيس الوزراء لشؤون الرياضة يسرب مذكراته الداخلية
أستنكر رئيس اللجنة الاولمبية العراقية المنتخب سرمد عبدالاله، تصرفات مستشار رئيس الوزراء لشؤون الرياضة اياد بنيان ، و قيامه بتسريب المذكرات الداخلية الخاصة بمجلس الوزراء العراقي الى محكمة CAS في لوزان - سويسرا .
وذكر عبدالاله في بيان تلقته السومرية نيوز، انه "لم نستغرب مواقف مستشار رئيس الوزراء الداعمة لخصومنا في محكمة CAS ، لكننا نستغرب ونستنكر قيامه بتسريب مذكرات داخلية في الامانة العامة لمجلس الوزراء ، وبما يمثل تجاوزا على الدولة وقوانينها في هذا الاطار".
واختتم عبدالاله "نطالب الامين العام في مجلس الوزراء العراقي الاستاذ حميد الغزي ، بفتح تحقيق في هذه الحادثة واتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع تكرارها مستقبلا".
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