عبدالاله: مستشار رئيس الوزراء لشؤون الرياضة يسرب مذكراته الداخلية

وذكر عبدالاله في بيان تلقته السومرية نيوز، انه "لم نستغرب مواقف مستشار رئيس الوزراء الداعمة لخصومنا في محكمة CAS ، لكننا نستغرب ونستنكر قيامه بتسريب مذكرات داخلية في الامانة العامة لمجلس الوزراء ، وبما يمثل تجاوزا على الدولة وقوانينها في هذا الاطار".واختتم عبدالاله "نطالب الامين العام في مجلس الوزراء العراقي الاستاذ حميد الغزي ، بفتح تحقيق في هذه الحادثة واتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع تكرارها مستقبلا".