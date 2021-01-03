نادي البيشمركة يستضيف منافسات المجموعة A في بطولة اندية العراق بالكرة الطائرة

و قال مراد في بيان ان "المجموعة A تضم سبعة اندية هي: بيشمركة و نفط الشمال والقاسم والحبانية و الصناعة و دوكان و الشرطة " مبيناً ان منافسات المجموعة تنطلق يوم غد الأثنين على القاعة المغلقة لنادي البيشمركة و تستمر لغاية الاحد القادم العاشر من شهر كانون الثاني الجاري".ولفت نائب رئيس الهيئة الادارية لنادي بيشمركة الرياضي الى ان "النادي سباق في دعم و رعاية بطولات الاتحادات المركزية في مختلف الالعاب والتي تحتضنها المنشآت الرياضية للنادي ، فضلاً عن تضييف المعسكرات و المباريات الودية للاندية الرياضية في عموم محافظات البلد و على مدار السنة دعماً من مجلس ادارة النادي و توطيداً للعلاقات الأخوية و الرياضية مع ادارات الاندية والاتحادات المركزية".