بورتو يكتب التاريخ بانتصاره على يوفنتوس

تمكن بورتو البرتغالي، من الفوز على ضيفه يوفنتوس، بنتيجة (2-1)، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الدراجاو، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

فوز تاريخي للفريق البرتغالي، إذ أنه الأول على يوفنتوس عبر التاريخ، حيث لم يسبق لبورتو أن فاز على اليوفي من قبل، بعدما جمعتهما 5 مباريات، فاز البيانكونيري في 4 وتعادلا في مباراة.