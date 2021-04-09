إنييستا: ثلاثة نجوم سيحسمون الكلاسيكو لصالح برشلونة

ويحل برشلونة ضيفًا على ريال مدريد غدًا السبت، بملعب ألفريدو دي ستيفانو، ضمن مباريات الجولة 30 لليجا.وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فقد أشار إنييستا إلى 3 أسماء في برشلونة سيكون لها دور كبير في حسم الكلاسيكو لصالح البارسا.وقال إنييستا: "هناك 3 أسماء أعتقد أنها ستكون أساسية، وسيكون ذلك مهمًا للغاية، الأول هو سيرجيو بوسكيتس، أعتقد أنه ضروري في وسط الميدان".وأضاف: "ثم جوردي ألبا الذي بالتأكيد لديه الكثير من التأثير، وينتهي به الأمر ليكون مهمًا، كما هو الحال على مدار العام".وختم إنييستا: "ليو ميسي، وهو لاعب حاسم، وأنا متأكد من أنه سيكون حاسمًا في هذه المباراة".جدير بالذكر أن برشلونة يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الليجا برصيد 65 نقطة، بينما يأتي ريال مدريد في المركز الثالث برصيد 63 نقطة.