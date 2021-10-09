برشلونة يشترط على ديمبلي تجديد عقده للسماح له بالمشاركة في المباريات

وينتهي عقد عثمان ديمبلي مع النادي الكتلوني في حزيران المقبل، وحال فشل التوصل لاتفاق على تجديد العقد بين الطرفين، فإن الفرنسي سيرحل مجانا، بنهاية هذا الموسم، علما أنه لم يشارك الموسم الحالي، بسبب الإصابة، لكن خوان لابورتا رئيس برشلونة قال إن اللاعب يقترب من التعافي.وبحسب صحيفة "سبورت"، فإن "برشلونة يضغط على ديمبلي، البالغ من العمر 24 عاما، وبيئته للتوصل لاتفاق على استمراريته في كامب نو، بمجرد تعافيه من إصابته، التي تعرض لها مع منتخب فرنسا في يورو 2020".وأوضحت الصحيفة أن "برشلونة لا يريد رحيل ديمبلي في يونيو المقبل، وأنه إذا لم يتم التوصل لاتفاق على التجديد، فسيتم اتخاذ إجراءات، رغم أن رغبة ديمبلي هي البقاء مع النادي".وكان خوان لابورتا رئيس برشلونة قد كشف، أمس الجمعة، عن استعداد ديمبلي للعودة للمشاركة في المباريات بعد تعافيه من الإصابة.