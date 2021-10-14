ضربة موجعة لبرشلونة قبل موقعة فالنسيا

ويستضيف برشلونة، نظيره فالنسيا، على ملعب الكامب نو، الأحد المقبل، في إطار الجولة التاسعة من عمر الليجا.وذكرت صحيفة "ماركا" أن الأوروجوياني رونالد أراخو مدافع برشلونة، سيغيب عن لقاء فالنسيا، بعدما عانى من إصابة خلال مباراة منتخب بلاده أمام الأرجنتين في تصفيات المونديال.وأكد الاتحاد الأوروجوياني أن أراخو عانى من إصابة عضلية في الفخذ الأيمن، ليتأكد غيابه عن مواجهة فالنسيا، وذلك بشكل مبدئي.ولفتت الصحيفة إلى عدم تحديد فترة غياب أراخو، أو المدة المطلوبة لتعافيه من الإصابة، ليتلقى كومان ضربة موجعة في ظل الإصابات الكثيرة التي يعاني منها الفريق الكتالوني.