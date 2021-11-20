يونايتد يعلن إصابة مهاجمه بفيروس كورونا

وأصدر مانشستر يونايتد بيانًا، عبر موقعه الرسمي، أن غياب اللاعب عن رحلة الفريق إلى واتفورد، جاء بعد أن ثبتت إصابته بفيروس كورونا.ويحل مانشستر يونايتد ضيفًا على واتفورد، اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة 12 للبريميرليج.وقال أولي جونار سولسكاير، المدير الفني لمانشستر يونايتد، في تصريحات قبل المباراة: "للأسف، ماسون أصيب بفيروس كورونا، نتيجة اختباره جاءت إيجابية، لذا سننتظر عودته".ويقود هجوم مانشستر يونايتد في مباراة اليوم، الرباعي كريستيانو رونالدو وبرونو فرنانديز وماركوس راشفورد وجادون سانشو.ويحتل مانشستر يونايتد قبل مباراة اليوم المركز السادس، برصيد 17 نقطة.في سياق متصل، توقع سولسكاير عودة لاعب الوسط، بول بوجبا، من إصابة بالفخذ عقب عيد الميلاد، موضحا "سأقول بعد أشهر وليس أسابيع.. أحيانا نأمل في التعافي عقب 6 أو 7 أسابيع، وأسوأ سيناريو بعد 10 أسابيع أو 11 أو 12 أسبوعا في مثل هذه الإصابات العضلية".