كريستيانو رونالدو على موعد مع رقم قياسي جديد

وبات البرتغالي أكثر لاعب يشارك في دوري أبطال أوروبا برصيد 177 مباراة بالمساواة مع الأسطورة الإسباني إيكر كاسياس.ويمكن للنجم البرتغالي كسر رقم كاسياس، والانفراد برقم قياسي جديد في مسابقته المفضلة، عندما يواجه مانشستر فياريال مساء اليوم.ويعتبر رونالدو الهداف التاريخي لدوري الأبطال، إذ سجل 135 هدفا، متفوقا على ليونيل ميسي الذي سجل 121 هدفا، وفي المركز الثالث يأتي البولندي روبرت ليفاندوفسكي برصيد 73 هدفا.كما أن “الدون”، الذي سبق له الفوز بلقب المسابقة القارية في خمس مناسبات، هو اللاعب الوحيد الذي سجل في جميع المباريات الست في مجموعات دوري الأبطال، والوحيد الذي سجل في 11 مباراة متتالية في البطولة، والوحيد الذي أحرز 10 أهداف ضد فريق واحد (يوفنتوس).