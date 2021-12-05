برشلونة يكشف أوراقه عقب موقعة البايرن

ويحتاج برشلونة للفوز من أجل العبور للدور ثمن النهائي من المسابقة القارية، دون النظر لنتيجة المباراة الأخرى بين بنفيكا ودينامو كييف.وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن برشلونة سيبدأ العمل على التخلص من بعض اللاعبين مثل صامويل أومتيتي ولوك دي يونج، بعد تأكد خروجهما من حسابات المدير الفني تشافي هيرنانديز.وأضافت الصحيفة، أن الأمر نفسه ينطبق على الحارس البرازيلي نيتو.وأشارت الصحيفة، إلى أن برشلونة لديه النية أيضا للاستماع إلى العروض المقدمة للأمريكي سيرجينو دست.ويترقب برشلونة معرفة الوضع الصحي للأرجنتيني سيرجيو أجويرو، من أجل حسم موقفه سواء بالرحيل أو بانتظاره لحين تعافيه.ويرغب برشلونة في خفض فاتورة الرواتب بالفريق خلال المرحلة المقبلة، في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها النادي.