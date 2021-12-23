العراق الثامن عربيا.. الفيفا يصدر آخر تصنيف في 2021

واحتفظت بلجيكا بصدارة التصنيف العالمي، متقدمة على وصيفتها البرازيل، وفرنسا حامل لقب بطلة العالم، فيما حلت إنجلترا في المركز الرابع متبوعة بالأرجنتين.وعلى المستوى العربي، احتل المنتخب المغربي المركز الـ28 عالميا، والأول عربيا والثاني إفريقيا، فيما تقدمت الجزائر ثلاث مراكز بعد فوزها بكأس العرب، لترتقي إلى المركز الـ29 عالميا والثاني عربيا والثالث إفريقيا.وحلت تونس في المرتبة الـ30 عالميا، والثالثة عربيا والرابعة إفريقيا، فيما جاء منتخب مصر في المركز الـ45 عالميا والرابع عربيا والسادس إفريقيا.وفيما يلي قائمة أفضل 10 منتخبات عربية في تصنيف الفيفا الجديد:1- المغرب - 28 عالميا2- الجزائر - 29 عالميا3- تونس - 30 عالميا4- مصر - 45 عالميا5- قطر - 48 عالميا6- السعودية - 51 عالميا7- الإمارات - 69 عالميا8- العراق - 75 عالميا9- عمان - 79 عالميا10- سوريا - 86 عالميافضل 10 منتخبات إفريقية في التصنيف:1- السنغال - 20 عالميا2- المغرب - 28 عالميا3- الجزائر - 29 عالميا4- تونس - 30 عالميا5- نيجيريا - 36 عالميا6- مصر - 45 عالميا7- الكاميرون - 50 عالميا8- غانا - 52 عالميا9- مالي - 53 عالميا10- كوت ديفوار - 56 عالميا