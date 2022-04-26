تاريخ لقاءات ريال مدريد ومانشستر سيتي.. 24 هدفا و23 بطاقة

جمعت ثمانية لقاءات سابقة فريقَي ريال مدريد ومانشستر سيتي خلال المواجهات الرسمية المختلفة، أبرزها 6 مباريات جرت في مسابقة دوري أبطال أوروبا، ولقاءين في الكأس الدولية للأبطال.ونجح ريال مدريد في الفوز خلال 3 مواجهات سابقة من لقاءاته مع مانشستر سيتي، فيما حقق النادي الإنجليزي الفوز أيضًا في نفس العدد من المباريات، بينما حسم التعادلُ مواجهتين.تمكن لاعبو ريال مدريد ومانشستر سيتي من تسجيل (24) هدفًا خلال المواجهات الثمانية السابقة، بمعدل يصل إلى 3 أهداف في المواجهة الواحدة، ممّا يعكس النزعة الهجومية التي تسيطر على لقاءات الفريقين.المثير في الأمر أن نجوم ريال مدريد نجحوا في تسجيل 12 هدفًا في مرمى مانشستر سيتي، وهو ذات العدد من الأهداف التي تمكّن لاعبو مانشستر سيتي من تسجيلها بمرمى النادي الإسباني، ما يعكس حالة الإثارة التي تحيط بمثل هذا النوع من المباريات.شهدت مباريات ريال مدريد ومانشستر سيتي السابقة، إشهار الحكّام 23 بطاقةً في وجه لاعبي الفريقين، موزعةً بين البطاقات الصفراء والحمراء.وتلقى نجوم الفريقين 21 بطاقةً صفراءً خلال المواجهات الثمانية السابقة، أًشهرت 13 منها في وجه لاعبي مانشستر سيتي، مع إشهار 8 أخرى في وجه نجوم ريال مدريد.أمّا البطاقات الحمراء فكانت من نصيب لاعبي ريال مدريد، إذ تلقاها كلٌّ من ألفارو أربيلوا عام 2012، وسيرخيو راموس عام 2020.تبدو الكفتان متوازنتين بين مانشستر سيتي وريال مدريد في موقعة الثلاثاء، خاصةً مع امتلاك النادي الإنجليزي قدرات هائلة على التأهل، فيما يحظى ريال مدريد بالخبرة الكافية التي تمنحه فرصة الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، وهي البطولة المفضلة لديه بحكم امتلاكه 13 لقبًا، فمَن ستكون بطاقة التأهل مِن نصيبه هذه المرة؟