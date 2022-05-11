4 مباريات في انطلاق الجولة الـ31 من دوري الكرة الممتاز

السومرية نيوز - رياضة



تنطلق اليوم منافسات الجولة الجولة الـ31 من دوري الكرة الممتاز ، بإقامة 4 مباريات ، أبرزها مباراة الشرطة نفط ميسان ويسعى القيثارة إلى تعزيز موقعه ورفع غلته من الرصيد، وهو يتربع على قمة المسابقة بـ(76 نقطة) .



وفي المقابل يطمح فرسان المملكة إلى الخروج بنتيجة إيجابية تسهم بتقدمه نحو المراتب العشر الأولى، لا سيما أنه يحتل حاليا المركز الثاني عشر برصيد (36 نقطة)، وهو يعول على عاملي الأرض والجمهور لتحقيق هدفه المنشود.

ويحل النجف ضيفاً على سامراء في مباراة يضيفها ملعب أمانة بغداد، سعياً منه لمواصلة رحلة المنافسة نحو المربع الذهبي، لا سيما أنه يتواجد في المركز السابع وله (45 نقطة).

من جانبها اختارت إدارة سامراء ملعب أمانة بغداد، أرضا مفترضة لفريقها، على خلفية القرارات التي اتخذتها لجنة الانضباط بحرمانه من اللعب في ملعبه مباراتين متتاليتين، مع عدم حضور الجمهور فيهما.

ويبحث الميناء صاحب المركز التاسع عشر عن الفوز الغائب عنه منذ 13 مباراة على التوالي عندما يستقبل ضيفه الكرخ في ملعب الفيحاء.

ويلتقي فريق القاسم أمام الديوانية، في مواجهة متساوية الحظوظ بين الطرفين الطامحين للبقاء ضمن الدرجة الممتازة.