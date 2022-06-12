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كم يتقاضى رونالدو مقابل كل منشور على "الانستغرام"؟

رياضة

2022-06-12 | 03:02
كم يتقاضى رونالدو مقابل كل منشور على "الانستغرام"؟
1,402 مشاهدة

يواصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هوايته في تسجيل الأهداف على الملاعب الخضراء، وكسب ود الجماهير خارجها، وجني أرباح خيالية على منصات التواصل الاجتماعي.

وأصبح كريستيانو رونالدو (37 عاما) أول شخص في العالم يتخطى حاجز 450 مليون متابع عبر منصة "إنستغرام"، ويتضمن حساب قائد منتخب البرتغال 3315 منشورا بمتوسط، ويتابع حسابه 515 مستخدم من المشاهير ولاعبي الكرة والأندية حول العالم.

وتفوق رونالدو، الذي يتابعه أكثر من 700 مليون على منصات التواصل الاجتماعي، منها إضافة إلى متابعيه في تطبيق "إنستغرام"، نحو 150.8 مليون شخص عبر موقع "فيسبوك"، وأكثر من 100 مليون عبر "تويتر"، على عارضة الأزياء الأمريكية كايلي جينر التي لديها 347 ملايين متابع، ويحل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ثالثًا برصيد 336 ملايين متابع.

ولا يعتمد فقط "صاروخ ماديرا" في جني المال من كرة القدم والاستثمارات العقارية فحسب، بل يعد من أكثر المستفيدين ماليا من عالم "السويشال ميديا".

وكشفت العديد من التقارير الإنجليزية، بأن الدون رونالدو، يعد الأكثر استفادة ماليا على مستوى العالم، من حسابه الشخصي على موقع "الإنستغرام"، صاحب الأعلى متابعة من قبل جماهيره وعشاقه في أرجاء المعمورة.

وأكدت التقارير الإنجليزية، بأن رونالدو يتقاضى مبلغ 880 ألف إلى مليون دولار، مقابل المنشور الواحد عبر حسابه الشخصي على منصة "الإنستغرام".

ووفق ما كشفت التقارير الإنجليزية، فإن عدد من المنشورات التي يقوم بنشرها كريستيانو رونالدو سنويا، تتخطى الراتب الذي يتقاضاه من ناديه مانشستر يونايتد "الشياطين الحمر"، المقدر قيمته بـ26 مليون جنيه إسترليني في الموسم الواحد، أي ما يعادل 32 مليون دولار أمريكي تقريبا.

بينما أفادت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، بأن ميسي يصل المبلغ الذي يتقاضاه مقابل كل منشور على حسابه على منصة "الإنستغرام"، من 651 ألف إلى مليون دولار، حيث أن 4-5 منشورات شهريا، كفيلة في تخطي راتبه الشهري مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وذكرت شبكة "سكواكا - Squawka" للإحصائيات، مؤخرا أن رونالدو رفع رصيده إلى 117 هدفا مع المنتخب البرتغالي، بعدما نجح في تسجيل الهدفين الثاني والثالث في شباك سويسرا يوم الأحد الماضي، ضمن دوري الأمم الأوروبية، ليبتعد بصدارة ترتيب أكثر اللاعبين تهديفا على مستوى المنتخبات، بفارق 8 أهداف عن المهاجم الإيراني المعتزل علي دائي.

وكريستيانو رونالدو هو الهداف التاريخي للمنتخب البرتغالي، ونادي ريال مدريد الإسباني، ودوري أبطال أوروبا، وأكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف عبر التاريخ.
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