انريكي يصف جافي بـ"البركان الثائر" بعد الفوز على التشيك

وقال إنريكي، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "أنا راض جدًا عن المباراة، وأظهر المنافس قوته من جميع الجوانب، لكننا كنا جيدين جدًا رغم افتقارنا لبعض الأشياء، والآن نحن في الصدارة، وعليكم أن تسألوا المنافسين عما يشعرون به حين يواجهوننا".وأضاف: "أوناي سيمون يتخذ القرارات بشكل جيد، ويساعدنا كثيرا بالكرات الهوائية، ويمنحني الكثير من راحة البال، وأنا صاحب القرار في النهاية".وعن جافي، أوضح: "إنه بركان ثائر، لقد كان مختلفا اليوم".وتابع: "أستدعي أسينسيو دائما حين أراه في حالة جيدة، ونحن نحبه وهو يعرف ذلك، وإريك جارسيا كان رائعا اليوم لماذا لم تسألوني عليه؟".وزاد: "أحببت ما قدمه موراتا اليوم، ولم يتفوق المنافس علينا، والشيء الرئيسي كان الحصول على الكرة".وواصل: "الانتقادات؟ انظروا إلى ما يحدث في الكرة الأوروبية، ولدي نفس اليقين في اللاعبين، ولدينا بين 45 و50 لاعبا وعلينا أن نحلل جيدًا، وهدفنا أن نكون أول من يصل للنهائي مرتين".وأتم: "الحضور الجماهيري اليوم كان مذهلا، وآمل أن يكون تواجدهما شيئا روتينيا".