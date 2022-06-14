مقتل حكم في السلفادور بعد تعرضه للاعتداء داخل الملعب

توفي حكم بعد تعرضه لاعتداء من جانب لاعبين ومشجعين خلال مباراة في السلفادور نهاية الأسبوع الماضي.



وأدان الاتحاد السلفادوري لكرة القدم، مقتل الحكم خوسيه أرنولدو أمايا الذي تعرَّض لهجوم عنيف في أثناء قيامه بواجباته خلال مباراة في مدينة سان سلفادور.

وقال الاتحاد السلفادوري في بيان صحفي: "يدين الاتحاد ويأسف ويرفض الاعتداء الجسدي المؤدي إلى الوفاة، الذي تعرض له الحكم خوسيه أرنولدو أمايا البالغ من العمر 63 عامًا، إثر تعرضه للاعتداء من طرف مشجعين ولاعبين في المباراة التي كان يديرها على أرضية ملعب تولوكا في سان سلفادور ".

وتعرض الحكم خوسيه أرنولدو أمايا لاعتداءٍ عنيفٍ قبل نقله إلى المستشفى حيث توفي متأثرًا بجراحه.

ولم تتمكن السلطات حتى الآن من تحديد ما حدث بالضبط وما زالت تبحث عن الجناة.



وبحسب شهود عيان، فإن الحكم حذَّر أحد اللاعبين، وبعد ذلك هاجمه اللاعب لفظيًّا، ثم جسديًّا بضربه عدة مرات في أثناء وقوعه على الأرض، وتوفي بعد لحظات من وصوله إلى المستشفى.





وقال مصدر في الشرطة في تصريحات صحفية نقلتها شبكة "RMC" الفرنسية: "لم نعرف بعدُ كيف حدث الهجوم، لكن من الواضح أنه كان لاعبًا، لم يتم حتى الآن إلقاء القبض على أحد لكننا ما زلنا في مرحلة التحقيقات".