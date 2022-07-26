يوفنتوس يستعد لخطف نجم برشلونة

وحاول يوفنتوس ضم ديباي في صفقة انتقال حر الموسم الماضي، عقب رحيله عن أولمبيك ليون، إلا أن اللاعب اختار الانضمام لبرشلونة.ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن يوفنتوس انضم لسباق ضم ديباي مع آرسنال ومانشستر يونايتد، بعد أن خرج من حسابات المدرب تشافي هيرنانديز.وأضافت أن برشلونة ليس لديه أي نية للإبقاء على ديباي، وسيرحب برحيله مقابل 20 مليون يورو.ويتواجد ديباي داخل معسكر برشلونة في الولايات المتحدة الأمريكية، ومن المتوقع مشاركته في مواجهة يوفنتوس، التي تقام فجرًا.جدير بالذكر أن عقد ديباي مع برشلونة ينتهي في صيف 2023.