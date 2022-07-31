تشافي: لا أعرف مصير دي يونج

وتزعم العديد من التقارير أن برشلونة يدفع دي يونج لخفض راتبه أو الانتقال إلى مانشستر يونايتد، بينما يصر اللاعب الهولندي على البقاء في "كامب نو".وقال تشافي، في تصريحات أبرزها الحساب الرسمي لفابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لا أعرف إذا كان دي يونج سيبقى هنا.. لم أوجه له أي رسالة مطلقا".وأضاف مدرب برشلونة: "لا يزال هناك متسع من الوقت والكثير من الأشياء يمكن أن تحدث.. حقيقة أن دي يونج لعب كقلب دفاع في المباريات الأخيرة ليست علامة على رحيله".وزعمت تقارير أن تشافي دفع بدي يونج في مركز غير وسط الملعب، كي يضغط عليه للرحيل عن برشلونة هذا الصيف.