مفاوضات حول حارس برشلونة من قبل نادي إنجليزي

ويسعى نيتو (33 عامًا) للرحيل هذا الصيف، بحثًا عن فرصة المشاركة أساسيًا، قبل انطلاق مونديال قطر في نوفمبر المقبل.وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد بدأ بورنموث محادثاته مع برشلونة بشأن ضم نيتو، الذي يبحث عن فرصة للرحيل.واقترن اسم نيتو مؤخرًا بالانتقال لصفوف فولهام، قبل تعاقد النادي مع الألماني بيرند لينو، حارس مرمى آرسنال.ولا يشارك نيتو أساسيًا مع برشلونة، في ظل الاعتماد على مارك أندريه تير شتيجن كحارس أساسي.