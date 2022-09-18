أبو تريكة يوجّه رسالة لرياض محرز

وانتهت مباراة سيتي ومضيفه وولفرهامبتون بتفوق فريق المدرب بيب غوارديولا ينتيجة 3-0 ليتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مؤقتاً.وتطرق أبو تريكة إلى وضعية نجم منتخب الجزائر في ناديه وخروجه من التشكيلة الأساسية للمدرب غوارديولا منذ بداية الموسم الجاري، وتحدث بصراحة كبيرة حول ما يعانيه مقارنة بلاعبين آخرين في النادي من جنسيات أجنبية.وقال أبو تريكة: "يجب على محرز اتخاذ قرار مماثل للقرار الذي اتخذه رحيم ستيرليغ وهو مغادرة السيتي، كانت هناك أندية تريده مثل أرسنال وتشيلسي، لكنه قرر البقاء"، وأضاف: "إذا أراد المشاركة بشكل مستمر، يجب عليه الرحيل، لكن أرى أن محرز سعيد بهذا الوضع ببقائه في الاحتياط".وواصل نجم الكرة المصرية، حديثه عن محرز بقوله: "محرز لكي يستعيد مستواه المعهود يجب عليه المشاركة في ست أو سبع مباريات كأساسي، وهذا ما لا يحصل عليه حاليا، عليه أن يضغط كما فعل ستيرلينغ في وقت سابق".وأشار أبو تريكة في تصريحاته إلى أن غوارديولا يجامل لاعبين آخرين على حساب محرز، وأضاف: "غريليش مستواه كان سيئا في المباراة الماضية في دوري أبطال أوروبا، لكنه شارك أساسياً حتى يستعيد مستواه بما أنه إنجليزي".وشارك محرز في مباراة السيتي ضد وولفرهامبتون، اليوم السبت، بديلا بدءا من الدقيقة 72 مكان فيل فودين، لكنه لم يقدم الشيء الكثير وواصل صيامه عن التهديف وتقديم التمريرات الحاسمة، ليسجل حضوره للمرة السادسة كبديل في جميع المسابقات، مقابل مشاركته في ثلاث مرات كأساسي.وسيكون محرز معنياً بالمشاركة في تربص منتخب بلاده الجزائر، بدءاً من يوم 19 أيلول/ سبتمبر الجاري وإلى غاية يوم 27 من الشهر نفسه، ليسجل بذلك عودته إلى كتيبة المحاربين بعدما غاب عنها خلال تربص شهر حزيران/ يونيو الماضي.