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الاتحاد الانجليزي يغلظ عقوبة كلوب بعد الاستئناف
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
اعلن الاتحاد الانجليزي لكرة القدم، اليوم الجمعة، معاقبة، مدرب ليفربول، يورجن كلوب بالإيقاف لمباراة واحدة، بعد نجاح الاستئناف الذي تقدم به.
وقال الاتحاد الإنجليزي أن "العقوبة التي فرضت على كلوب ضعيفة للغاية، ليتقدم باستئناف وتقرر لجنة استئناف مستقلة إيقاف المدرب الألماني، ليغيب بالتالي عن مباراة فريقه أمام ساوثهامبتون على ملعب أنفيلد، غدًا السبت".
ويأتي ذلك بعد احتجاج كلوب الشديد على حكم مباراة فريقه أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الشهر الماضي، بسبب عدم احتساب مخالفة لمحمد صلاح بعد عرقلته من برناردو سيلفا، ليشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجهه، ويتم الاكتفاء بمعاقبته بغرامة مالية قدرها 30 ألف جنيه إسترليني.
يذكر أن ليفربول يحتل المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 19 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن توتنهام صاحب المركز الرابع، وهو آخر المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا.
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