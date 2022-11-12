بالأرقام.. تعرف على ارباح اللاعبين في كأس العالم 2022

ويتساءل الكثير من المشجعين عما سيكسبه اللاعبون مقابل مشاركتهم، وما مقدار الأموال التي سيوزعها الفيفا.حيث أعلن الفيفا أنه سيوزع أكثر من 200 مليون دولار على الأندية التي تسمح للاعبين بالمشاركة في البطولة.في المجموع، سيوزع الفيفا 440 مليون دولار، بحد أقصى 370 ألف دولار يدفع لكل لاعب.بالإضافة إلى ذلك، أبلغ الفيفا أن جميع الأندية التي ظهر فيها المشاركون خلال العامين الماضيين قبل البطولة ستحصل أيضا على تعويض.الفائز بكأس العالم: 42 مليون دولار (أكثر من 40 مليون يورو).الوصيف: 30 مليون دولار (ما يقرب من 29 مليون يورو).الفريق صاحب المركز الثالث: 27 مليون دولار (حوالي 26 مليون يورو).الفريق الرابع: 25 مليون دولار (ما يقرب من 24 مليون يورو).احتلت الفرق المرتبة الخامسة حتى الثامنة: 17 مليون دولار لكل فريق (أكثر من 16 مليون يورو) ؛ 68 مليون دولار في المجموع.ترتيب الفرق من التاسع إلى السادس عشر: 13 مليون دولار لكل فريق (ما يقرب من 12.5 مليون يورو) ؛ 104 مليون دولار في المجموع.الفرق من المركز 17 إلى المركز 32: 9 ملايين دولار لكل فريق (حوالي 8.5 مليون يورو) ؛ 144 مليون دولار في المجموع.