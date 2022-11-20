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اسرار خفية وأرقام "خيالية".. القصة الكاملة لصورة رونالدو وميسي على طاولة الشطرنج

رياضة

2022-11-20 | 05:12
اسرار خفية وأرقام &quot;خيالية&quot;.. القصة الكاملة لصورة رونالدو وميسي على طاولة الشطرنج
2,550 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة
نشر البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد، والأرجنتيني ليونيل ميسي، صورة لهما في توقيت واحد عبر حساباتهما الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أثارت حيرة الجماهير عن سر نشرها في التوقيت الحالي، قبيل ساعات من انطلاق بطولة كأس العالم قطر 2022.

وظهر ميسي ورونالدو في الصورة وهما يلعبان الشطرنج، حيث جاءت في إطار حملة إعلانية لماركة الجلود الشهيرة "لوي ڤيتون".

واستطاعت العلامة التجارية الشهيرة "لوي ڤويتون" جَمع كريستيانو رونالدو وميسي في إعلان مدفوع، وهو أمر لم يحدث من قبل بين الثنائي الأشهر في عالم كرة القدم، حيث جاءت الحملة تحت عنوان "النصر هو حالة ذهنية".

ومن المتوقع إن تكون أعلى صورة تحقق تفاعلات في تاريخ الانستغرام وفيسبوك حيث وصلت عدد الاعجابات والمشاركة لأرقام خيالية في بضع دقائق فقط ومستمرة لحد الان في الصعود وأسهم شركة ميتا زادت بنسبة 5% بعد نزول الصورة.


وحظي الإعلان الذي نشره النجمان معا عبر حساباتهما الشخصية في وسائل التواصل الاجتماعي بتفاعلات مليونية وصلت الى 30 مليون اعجاب على صورة رونالدو لحد الان و25 مليون اعجاب على صورة ليونيل ميسي في الانستغرام، لا سيما وأن اللاعبين يتابعهما مئات الملايين على مختلف المنصات وأن هذا المشروع المشترك هو الأول من نوعه بين رونالدو وميسي.


كما نال الإعلان ردود فعل واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي حيث وصفها الكثيرون بـ"الصورة الأعظم في التاريخ"، لا سيما بعض أن لاحظ محبو رياضة الشطرنج، أن قطع الشطرنج الموضوعة على حقيبة "لويس فيتون" كانت مطابقة تماما لمباراة شهيرة بين من ينظر إليهما على نطاق واسع بأنهما أفضل من يمارس هذه الرياضة الذهنية.

لكن التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي أثارت أماكن وضع قطع الشطرنج في الإعلان التي سبق وأن حدثت في مواجهة شهيرة بين البطلين الأميركي المخضرم هيكارو ناكامورا وخصمه النرويجي ماغنوس كارلسن.

وكتب عدد من المغردين أن "هناك رسالة خفية داخل الإعلان في اختيار هذه المباراة تحديدا، إذ أنها انتهت على أرض الواقع بالتعادل، مما يجعل ميسي ورونالدو في الإعلان على قدم المساواة، دون تفضيل أحدهما على الآخر".

وبذلك يمكن لمعجبي اللاعبين استكمال نقاشهما المحتدم حول أيهما أعظم، دون أن يكون المعلن طرفا في حسم المسألة التي طالما شغلت جماهيرهما.

تصريحات رونالدو عن ميسي
وكان النجم البرتغالي قد تحدث مؤخرا عن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في مقابلته الشهيرة التي أحدثت ضجة كبيرة وأزمة بينه وبين ناديه مانشستر يونايتد.

وقال رونالدو عن ميسي: "إنه لاعب رائع، ساحر، نتشارك الميدان الرياضي عينه منذ 16 عاما.. لذلك لدي علاقة جيدة معه".

وأضاف في مقابلته مع الإعلامي بيريس مورغان: "أنا لست صديقا له من حيث ما أعنيه كصديق كان معك في منزلك أو تتحدث معه الهاتف.. لا، لكن الأمر أشبه بزميل في الفريق.

وتابع: "إنه رجل أحترمه حقا بالطريقة التي يتحدث بها عني دائما، حتى زوجته أو صديقته، لديهما دائما الاحترام.. ماذا سأقول عن ميسي، رجل عظيم يفعل أشياء عظيمة لكرة القدم".

وأكد رونالدو أنه لا يمانع تناول وجبة عشاء مع ميسي.

وهيمن رونالدو وميسي على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لسنوات عديدة، حيث توج الأول بالجائزة المرموقة 5 مرات مقابل 7 للثاني (رقم قياسي).

ويعد منتخب الأرجنتين واحداً من الأسماء المرشحة بقوة لحصد لقب كأس العالم في هذه النسخة، وفقاً لما قدمه طوال الفترة الماضية، خاصة بعد تتويجه السابق بلقب كوبا أمريكا.

ويقع منتخب الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي في المجموعة الثالثة رفقة منتخبات السعودية والمكسيك وبولندا.

أما منتخب البرتغال فيتواجد في المجموعة الثامنة، إلى جانب منتخبات الأوروغواي وغانا وكوريا الجنوبية.

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