بيريز: برشلونة وريال مدريد هما الأفضل في العالم

وقال فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد في تصريحات صحفية: "برشلونة وريال مدريد هما أفضل فريقين في العالم وعلينا تقديم أفضل عرض في العالم".ومن جانبه رد رئيس نادي برشلونة لابورتا قبل المباراة: "أود أن أشكر رئيس ريال مدريد والوفد المرافق له الذين جعلوا الاحتفال ممكناً بكلاسيكو برشلونة ومدريد الذي يعد أعظم عرض في العالم نحن الفريقين العالميين المرجعيين لجميع الأندية ".