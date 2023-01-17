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الارجنتين تحتكر التشكيلة المثالية لأمريكا الجنوبية 2022
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
كشف موقع الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم "IFFHS"، اليوم الثلاثاء، عن التشكيلة المثالية لقارة أمريكا الجنوبية في العام المنصرم 2022.
واحتكر نجوم منتخب الأرجنتين "التانغو" الفائز بلقب كأس العالم "قطر 2022" التشكيلة المثالية لقارة أمريكا اللاتينية، مع نجوم البرازيل.
وجاءت التشكيلة المثالية لقارة أمريكا الجنوبية كالتالي:
لحراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز (الأرجنتين).
خط الدفاع: كريستيان روميرو (الأرجنتين)، تياغو سيلفا (البرازيل)، نيكولاس أوتاميندي (الأرجنتين).
خط الوسط: إنزو فرنانديز (الأرجنتين)، كاسيميرو (البرازيل)، نيمار (البرازيل)، رودريغو دي باول (الأرجنتين).
خط الهجوم: ليونيل ميسي (الأرجنتين)، جوليان ألفاريز (الأرجنتين)، فينيسيوس جونيور (البرازيل).
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