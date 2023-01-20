تفاصيل قرعة ربع نهائي كأس ملك إسبانيا

وتقام القرعة اليوم الجمعة الساعة 15:00 بتوقيت مكة المكرمة، 14:00 بتوقيت القاهرة، وستكون القرعة مفتوحة على كافة الاحتمالات، ما يعني أنها قد تسفر عن كلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة أو ديربي بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد.ويستقبل الفريق الذي يسحب أولا في القرعة مباراة ربع النهائي على ملعبه، وتقام مباريات ربع النهائي بنظام المباراة الواحدة وفي حال التعادل يتم اللجوء للشوطين الإضافيين وحال استمرار التعادل يتجه الفريقان إلى ضربات الترجيح.وتقام مباريات ربع النهائي أيام 24 و25 و26 كانون الثاني / يناير الحالي، وتستعمل تقنية تحكيم الفيديو في كل المباريات.وبحكم أن القرعة مفتوحة على كل الاحتمالات فقد تسفر عن مباراة كلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة، وسيكون الأمر تاريخيا؛ لأنها ستكون أول مواجهة بينهما في مباراة إقصائية واحدة بعدما تواجها سابقا بالنظام السابق الذي كان يلعب ذهابا وإيابا.كما يمكن أن تسفر القرعة عن مواجهة ديربي بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، كما من المحتمل أن تسفر عن ديربي الباسك بين أتلتيك بلباو وريال سوسيداد.ويعتبر دور ربع النهائي الحالي الأفضل في السنوات الأخيرة لأنه يضم 7 أندية توجت باللقب سابقا فيما يبقى أوساسونا الوحيد غير المتوج، كما أن الأندية السبعة تملك 83،76% من الألقاب في تاريخ كأس ملك إسبانيا.ويتقدم برشلونة في صدارة المتوجين باللقب تاريخيا برصيد 31 لقبا، ثم أتلتيك بلباو برصيد 23 لقبا، ثم ريال مدريد برصيد 19 لقبا، واتلتيكو مدريد برصيد 10 ألقاب.وتوج فالنسيا باللقب 8 مرات وإشبيلية 5 مرات وريال سوسيداد مرتين.برشلونة وريال مدريد وأتلتيك بلباو وأتلتيكو مدريد وفالنسيا وإشبيلية وريال سوسيداد وأوساسونا.