اليوم.. مدريد لتقليل فارق الصدارة والليفر لإثبات صحوته امام بورنموث

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلةبورنموث X ليفربول – 3.30 ظهرًا - beIN Sports 1 HD Premiumإيفرتون X برينتفورد – 6 مساء - beIN Sports 3 HD Premiumليدز يونايتد X برايتون – 6 مساء - beIN Sports HD Xtra 1ليستر سيتي X تشيلسي – 6 مساء - beIN Sports 2 HD Premiumتوتنهام X نوتينجهام فورست – 6 مساء - beIN Sports 1 HD Premiumكريستال بالاس X مانشستر سيتي – 8.30 مساء - beIN Sports 1 HD Premiumمواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلةريال مدريد X إسبانيول – 4 مساء - beIN Sports HD 1إلتشي X بلد الوليد – 6.15 مساء - beIN Sports HD 1سيلتا فيجو X رايو فاليكانو – 8.30 مساء - beIN Sports HD 2 Englishفالنسيا X أوساسونا – 11 مساء - beIN Sports HD 1مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلةإمبولي X أودينيزي – 5 مساء - AD SPORTS Premium 1نابولي X أتالانتا – 8 مساء - AD SPORTS Premium 1بولونيا X لاتسيو – 10.45 مساء - AD SPORTS Premium 1مواعيد مباريات الدوري الألمانيبايرن ميونخ X أوجسبورج – 5.30 مساءلايبزيج X بوروسيا مونشنجلادباخ – 5.30 مساءآينتراخت فرانكفورت X شتوتجارت – 5.30 مساءهيرتا برلين X ماينز – 5.30 مساءشالكة X بوروسيا دورتموند – 8.30 مساءمواعيد مباريات الدوري الفرنسيأوكسير X رين – 7 مساءستاد بريست X باريس سان جيرمان – 11 مساء